فيديو - آثار العدوان على حي الراهبات في النبطية

أظهرت بعض المقاطع المصورة آثار العدوان على حي الراهبات في النبطية إثر الغارات الإسرائيلية pic.twitter.com/27GPvtW8gZ
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 1, 2024
أظهرت بعض المقاطع المصورة آثار العدوان على حي الراهبات في النبطية إثر الغارات الإسرائيلية pic.twitter.com/27GPvtW8gZ
كيف يبدو المشهد الميداني على الساحة اللبنانية؟.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي القائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو، على رأس وفد صباح اليوم في السرايا.وتناول البحث العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان والصعوبات والتهديدات التي تواجهها اليونيفيل في مهامها.
المشهد من دوار الكفاءات.