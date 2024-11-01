عدوان جوي واسع على الجنوب

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي إعتباراً من الثانية من بعد منتصف الليل عدوان جوي واسع، حيث استهدف بلدة كونين بغارة جوية، واتبعها بعد حوالي الساعة بغارة على بلدة عيناتا.