عدوان جوي واسع على الجنوب
نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي إعتباراً من الثانية من بعد منتصف الليل عدوان جوي واسع، حيث استهدف بلدة كونين بغارة جوية، واتبعها بعد حوالي الساعة بغارة على بلدة عيناتا.
ودمرت غارة جوية معادية قرابة الثالثة فجرا النادي الحسيني ومستوصف الشؤون الاجتماعية في بلدة خربة سلم.
وتعرضت بلدة الجميجمة قرابة الرابعة فجرا لغارة جوية معادية، أتبعت بغارة مماثلة على بلدة برعشيت.
وشن الطيران الحربي المعادي عند الرابعة فجرا غارة جوية مستهدفا اطراف برعشيت لجهة شقرا.
وتعرضت بلدة حانين قرابة الخامسة فجرا لغارة جوية معادية، وعند الخامسة والنصف فجرا جدد الطيران الحربي المعادي غاراته مستهدفا للمرة الثانية بلدة مجدل سلم.
وتزامن العدوان الجوي مع قصف مدفعي بشكل متقطع طاول مدينة بنت جبيل وبلدات حانين والطيري وكونين.
وتعرضت بلدتي عيتيت ووادي جيلو صباحا لغارتين جويتين معاديتين ادت الى تدمير عدد من المحال التجارية.