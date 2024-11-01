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غارات عنيفة على صور.. مراسل الجديد ينقل المشهد من المدينة
2024-11-01 | 09:40
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غارات عنيفة على صور.. مراسل الجديد ينقل المشهد من المدينة
غارات عنيفة على صور.. مراسل الجديد ينقل المشهد من المدينة
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مراسلة الجديد: غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت في هذه الأثناء
مراسلة الجديد: 9 غارات إسرائيلية عنيفة إستهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت حتى هذه الساعة
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