بري: نخشى تحويل لبنان إلى غزة ثانية

رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان إدوارد غبريال لـ الجديد: أوضحنا للإدارة الأميركية أن المجتمع اللبناني الأميركي لن يدعم تحويل لبنان إلى غزة ونعمل مع الكونغرس من أجل إقرار قرار يمنع التوغل الاسرائيلي في الجنوب اللبناني ونأمل تحقيق هذا الهدف