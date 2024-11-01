هوكستين خرج ولم يعد!

وشددت المصادر على أن "موضوع جعل جنوب الليطاني منزوعا للسلاح، فأساسا منذ سريان مفعول القرار 1701 عام 2006 ليس هناك من قواعد عسكرية في جنوب الليطاني، بما معناه سيبقى هذا السلاح كما كان منذ عام 2006 غير ظاهر"، وتحسم المصادر "ألا تغيير لمهام الجيش ولا اليونيفل".وعندما سئل هذا المصدر عن موقف الولايات المتحدة الاميركية من هذه الثوابت اللبنانية،قال إن "الاميركي لم يعترض ووافق على ثوابتنا وذهب ليحصل على الجواب الاسرائيلي".وتختم في المصادر أن "الواقع بعد اللاجواب الاسرائيلي، فإن وقف إطلاق النار رُحِّل الى ما بعد الانتخابات الاميركية "لنعرف مين بيبقى ومين بفل".