المقاومة الإسلامية: شنّينا هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة بلماخيم الجوية "تحتوي على مركز أبحاث عسكري ورادار لمنظومة حيتس" جنوب تل أبيب وأصبنا أهدافها بدقة