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محليات
مراسلة الجديد: 4 جرحى حتى الان في الغارة التي استهدفت بلدة حزرتا في البقاع الاوسط
2024-11-02 | 11:26
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مراسلة الجديد: 4 جرحى حتى الان في الغارة التي استهدفت بلدة حزرتا في البقاع الاوسط
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