وزارة الصحة: 2968 شهيدا و 13319 جريحا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 71 شهيدا و 169 جريحا

المنسق المقيم ومنسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا للجديد: منذ اليوم الاول ارتفع صوتنا اكثر في اتجاه وقف اطلاق النار و الحل يجب ان يكون دبلوماسياً ونحن نطالب بوصول المساعدات وحماية المدنيين وهذا الامر لم يحصل بعد