بدء عملية إجلاء عائلتين من منزل في وطى الخيام إستهدف بغارة منذ أسبوع

بدأ الصليب الاحمر الدولي والصليب الاحمر اللبناني عملية انقاذ واجلاء عائلتين مؤلفتين من زهاء 20 شخصا، بينهم نساء واطفال، كان قد استهدف العدو الاسرائيلي المنزل الذي كانوا فيه بغارة في وطى الخيام، منذ حوالي الاسبوع.