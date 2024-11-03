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محليات

إستغلا نزوح السكان في منطقة صور وجوارها وقاما بأعمال سرقة.. وشعبة المعلومات تتحرّك

2024-11-03 | 05:16
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إستغلا نزوح السكان في منطقة صور وجوارها وقاما بأعمال سرقة.. وشعبة المعلومات تتحرّك
إستغلا نزوح السكان في منطقة صور وجوارها وقاما بأعمال سرقة.. وشعبة المعلومات تتحرّك

صـدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وبخاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصين مجهولين بتنفيذ عمليات سرقة من داخل شقق سكنية فى منطقة صور والبلدات المجاورة مستغلين نزوح سكانها بفعل الحرب.
على أثر ذلك، كثفت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الى تحديد هوية أفراد العصابة وهما:
- خ. ض. (مواليد عام 2000، سوري)
- و. ع. ر. (مواليد عام 1983، سوري)
بتاريخ 30-10-2024، وبعد عملية متابعة دقيقة تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيفهما في بلدة الشهابية/صور.
بالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بالعديد من السرقات ضمن منطقة صور وجوراها ولاسيما في بلدة الشهابية مستغلّين نزوح السكان، وقد صرّحا بوجود كمية كبيرة من المسروقات عبارة عن مصاغ ذهبية وهواتف وساعات وغيرها في منزل الثاني في بلدة برجا، حيث عملت إحدى دوريات الشعبة على مداهمته، وبتفتيشه تم ضبط المسروقات.
 أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء المختص". 
إستغلا نزوح السكان في منطقة صور وجوارها وقاما بأعمال سرقة.. وشعبة المعلومات تتحرّك

محليات

قوى الأمن الـدّاخلي

شعبة المعلومات

صور

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