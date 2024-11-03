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مراسلة الجديد: لا إصابات نتيجة الغارات الإسرائيلية الأخيرة على بعلبك و70% من الأهالي نزحوا إلى مناطق مختلفة
مراسلة الجديد: لا إصابات نتيجة الغارات الإسرائيلية الأخيرة على بعلبك و70% من الأهالي نزحوا إلى مناطق مختلفة
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والد المخطوف عماد أمهز للجديد: تفجأت مما حصل وألوم الالمان في اليونيفيل فهم يمسكون البحر عندنا ويمكن ان يكونوا مسهلين لدخول عناصر العدو الى لبنان لخطف ابني
2024-11-03 | 06:58
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والد المخطوف عماد أمهز للجديد: تفجأت مما حصل وألوم الالمان في اليونيفيل فهم يمسكون البحر عندنا ويمكن ان يكونوا مسهلين لدخول عناصر العدو الى لبنان لخطف ابني
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