والد المخطوف عماد أمهز للجديد: تفجأت مما حصل وألوم الالمان في اليونيفيل فهم يمسكون البحر عندنا ويمكن ان يكونوا مسهلين لدخول عناصر العدو الى لبنان لخطف ابني

مراسلة الجديد: لا إصابات نتيجة الغارات الإسرائيلية الأخيرة على بعلبك و70% من الأهالي نزحوا إلى مناطق مختلفة

مراسلة الجديد: لا إصابات نتيجة الغارات الإسرائيلية الأخيرة على بعلبك و70% من الأهالي نزحوا إلى مناطق مختلفة