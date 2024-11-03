من منزل "المختطف".. مراسلة الجديد تتابع آخر التفاصيل

يديعوت أحرونوت: نتنياهو ألغى زيارة كانت مقررة إلى المطلة اليوم بعد انفجار مسيرة قبل 20 دقيقة من وصوله

يديعوت أحرونوت: نتنياهو ألغى زيارة كانت مقررة إلى المطلة اليوم بعد انفجار مسيرة قبل 20 دقيقة من وصوله