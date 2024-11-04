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2024-11-04 | 05:46
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المقاومة الإسلامية: استهدفنا مستوطنة "نهاريا" بصلية صاروخيّة كبيرة.. مراسل الجديد يتابع آخر المستجدات الميدانية
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