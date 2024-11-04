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وزارة الصحة: 3002 شهيدا و 13492 جريحا منذ بدء العدوان، وحصيلة يوم أمس 16 شهيدا و 90 جريحا
2024-11-04 | 11:34
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وزارة الصحة: 3002 شهيدا و 13492 جريحا منذ بدء العدوان، وحصيلة يوم أمس 16 شهيدا و 90 جريحا
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