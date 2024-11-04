الأنظار تشخص إلى البيت الأبيض وسيده المقبل.. وغموض يلف "حادثة البترون"

كل الانظار شاخصة الى الولايات المتحدة الاميركية ونتائج الانتخابات الرئاسية ومن سيكون سيد البيت الابيض، وكيف سيتعامل الرئيس المقبل مع الحرب في لبنان وغزة.

اوساط عين التينة أشارت للجديد، الى "تخوف من ان يستغل رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الفراغ الحاصل بين الادارة الراحلة والادارة القادمة لارتكاب مزيد من الحماقات والقيام بعمل غير مألوف".



وفي الشأن الداخلي، أشارت المعلومات الى ان "الرئيس بري اطلع اليوم على اقتراح القانون الذي قدمته كتلة نواب القوات اللبنانية للتمديد لقائد الجيش، والذي قدمه نواب القوات قبل الحصول على التواقيع المطلوبة".



وعن حادثة البترون اطلع قائد الجيش اليوم كلا من الرئيسين ميقاتي و بري على المعلومات والاحداثيات التي توصلت اليها التحقيقات التي تقوم بها قيادة الجيش.



واشارت مصادر عين التينة للجديد، الى ان "هناك الكثير من الامور لا تزال غامضة ويجب ان يتم كشفها خلال التحقيقات".



ومصادر حكومية اشارت في الوقت عينه، الى ان "التحقيق لم ينته بعد وما تم جمعه من معلومات هو في اطار المعطيات الاولية حول هذه الحادثة".