معلومات الجديد : جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء الساعة ١١

كتبت صحيفة "اللواء": الحرب الاسرائيلية على لبنان تدخل اليوم يومها الواحد والأربعين، مع ارتفاع عدد الشهداء الى 3002 والمصابين الى13492، من دون ان تلوح في الافق بوادر وقف للنار، ذكّر النائب السابق وليد جنبلاط، الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين به، وطالبه بالاجابة حول هذه المسألة مع كل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، معتبراً ان من واجب الادارة الاميركية ان تفرض على اسرائيل وقف النار.