مجلس الوزراء يعقد جلسة في السراي الحكومي غداً الأربعاء لبحث التطورات الراهنة والأوضاع المستجدة

النائب سليم عون لـ الجديد: نريد وقفاً لإطلاق النار ولكن ليس بعقلية الإستسلام أي بعيداً عن شروط تمس بالسيادة أو الحقوق أو تؤثر على القدرة الدفاعية في المستقبل