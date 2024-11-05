تدمير شامل وتهجير واسع في جنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور أن في إطار الحرب التدميرية التي يشنها العدو الإسرائيلي على لبنان، وبالأخص على الجنوب، تستمر الغارات الجوية والأعمال العسكرية المدمرة في استهداف البنية التحتية والمناطق السكنية. وتكشف التقارير عن عمليات تفخيخ وتدمير منظم للأحياء السكنية في المدن والبلدات الجنوبية.