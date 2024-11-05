يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي سحب عدة ألوية من جنوب لبنان

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي سحب عدة ألوية من جنوب لبنان.

وذكرت الصحيفة أنه على خلفية تقييم المسؤولين المشاركين في المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية في الشمال بأن التوصل إلى اتفاق ممكن في غضون أسبوع ونصف إلى أسبوعين، لذلك قام الجيش بسحب عدة ألوية من جنوب لبنان لإنعاش العملية البرية.



وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أنه من المتوقع أن تستمر العمليات البرية لبضعة أسابيع أخرى، وينتظر الجيش الإسرائيلي قراراً من المستوى السياسي.



وأوضحت أنه في الطريق إلى التسوية، تم إحراز تقدم في المحادثات، خاصةً في ما يتعلق بصياغة الوثيقة الجانبية التي سترافق الاتفاق، والتي ستضمن حرية العمل العسكري لإسرائيل في جنوب لبنان في حالة فشل آلية إنفاذ وقف إطلاق النار.