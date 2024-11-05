السفير السعودي في لبنان وليد البخاري سلم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعوة للمشاركة في القمة العربية - الإسلامية المشتركة التي ستعقد في 11 تشرين الثاني الحالي في الرياض