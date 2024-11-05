مراسل الجديد: غارة شنتها المقاتلات الحربية على منزل في حوش الرافقة غربي بعلبك والصاروخ لم ينفجر

مراسلة الجديد: معلومات اولية عن سقوط 3 شهداء جراء الغارات التي استهدفت منزلاُ في سهل سعدنايل

مراسلة الجديد: معلومات اولية عن سقوط 3 شهداء جراء الغارات التي استهدفت منزلاُ في سهل سعدنايل