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مراسلة الجديد: معلومات اولية عن سقوط 3 شهداء جراء الغارات التي استهدفت منزلاُ في سهل سعدنايل
مراسلة الجديد: معلومات اولية عن سقوط 3 شهداء جراء الغارات التي استهدفت منزلاُ في سهل سعدنايل
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مراسلة الجديد: انتشال 12شهيدا من وطى الخيام ومغادرة جميع فرق الإسعاف واليونيفيل
2024-11-05 | 08:18
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مراسلة الجديد: انتشال 12شهيدا من وطى الخيام ومغادرة جميع فرق الإسعاف واليونيفيل
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