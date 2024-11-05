وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان على برجا إلى 20 شهيدا و 14 جريحا

عون لـ الجديد: موقفنا واضح ولم يتغير قلنا نعم للحلول الدستورية القانونية فقط والكلام عن أن باسيل يريد التخلص من قائد الجيش بأي طريقة أو ضرب حظوظه هو غير صحيح