مراسل الجديد: اطلاق رشقة صاروخية ثقيلة باتجاه الأراضي المحتلة وصفارات الإنذار تدوي في أكثر من ٤٠ مستوطنة وعلى طول المنطقة الممتدة من شمال نتانيا الى جنوب تل أبيب