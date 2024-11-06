بالفيديو- غارة اسرائيلية تستهدف المدينة الصناعية في بلدة كفررمان قضاء النبطية

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب في إطار التحرك الدبلوماسي على مستوى الدول الاعضاء في مجلس الامن، سفير الجزائر في لبنان رشيد بلباقي، وتم البحث في مستجدات العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان وسبل وقفه.



