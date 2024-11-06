بالفيديو- غارة اسرائيلية تستهدف المدينة الصناعية في بلدة كفررمان قضاء النبطية

بالفيديو- غارة اسرائيلية تستهدف المدينة الصناعية في بلدة كفررمان #جنوب_لبنان pic.twitter.com/vLku2VseWP
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 6, 2024
بالفيديو- غارة اسرائيلية تستهدف المدينة الصناعية في بلدة كفررمان #جنوب_لبنان pic.twitter.com/vLku2VseWP
التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب في إطار التحرك الدبلوماسي على مستوى الدول الاعضاء في مجلس الامن، سفير الجزائر في لبنان رشيد بلباقي، وتم البحث في مستجدات العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان وسبل وقفه.
مواكبة خاصة من قناة الجديد لآخر التحديثات من المناطق اللبنانية ومتابعة كاملة للحرب على لبنان.