غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية في هذه الأثناء

أكد الأامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة له: "لا يفرق من يربح إن كان دونالد ترامب أو كامالا هاريس، فنحن نعوّل على الميدان فقط، والعدو في الميدان خاسرٌ وليس رابحاً وهذه الخسارة ستمنعه من تحقيق أهدافه"، لافتاً إلى أنّ "خيارنا الحصري هو منع الاحتلال من تحقيق أهدافه". وتابع: "لدينا عشرات الآلاف من المقاومين القادرين على المواجهة، وقوة المقاومة بقوة استمرارها رغم الفوارق بالإمكانات العسكرية. ليس في قاموسنا إلا الصّبر والتحمّل والبقاء في الميدان حتّى النّصر ولا يُمكن أن نُهزم، فالأرض لنا والله معنا".



