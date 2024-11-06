المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تحركاً لقوات جيش ‏العدو عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخية

عمران ريزا للجديد: تم التعهد في مؤتمر باريس لدعم لبنان بتقديم مساعدة بقيمة 800 مليون دولار ووصل منها فقط 70 مليون دولار وهناك مطالبة ب 426 مليون دولار اضافية