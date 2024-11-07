استهداف مستوصف في الصرفند

استهدفت الغارات الاسرائيلية مستوصفاً في الصرفند يديره الوزير السابق الدكتور محمد جواد خليفة ويحتوي على كميات من الادوية التي تسعف اهل المنطقة وجوارها ويُعمل على نقل ما امكن من الادوية الصالحة للاستخدام pic.twitter.com/N8sduGPGWM
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 7, 2024
استهدفت الغارات الاسرائيلية مستوصفاً في الصرفند يديره الوزير السابق الدكتور محمد جواد خليفة ويحتوي على كميات من الادوية التي تسعف اهل المنطقة وجوارها ويُعمل على نقل ما امكن من الادوية الصالحة للاستخدام pic.twitter.com/N8sduGPGWM
صدر عن اليونيفيل البيان التالي:
إستشهد حسين أمين شومر مع شقيقتيه ملاك وآلاء وهم من بلدة السكسكية جراء إستهداف سيارته في صيدا.