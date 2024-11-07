استهداف مستوصف في الصرفند

استهدفت الغارات الاسرائيلية مستوصفاً في الصرفند يديره الوزير السابق الدكتور محمد جواد خليفة ويحتوي على كميات من الادوية التي تسعف اهل المنطقة وجوارها ويُعمل على نقل ما امكن من الادوية الصالحة للاستخدام



