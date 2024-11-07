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المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تجمعاً لقوّات جيش العدو في مستوطنة دوفيف بصلية صاروخية
2024-11-07 | 10:46
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المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تجمعاً لقوّات جيش العدو في مستوطنة دوفيف بصلية صاروخية
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معلومات الجديد: لا أضرار في مطار بيروت وقد اقتصر الأمر على تناثر الأحجار على المدرج الغربي وطريق الخدمه إضافة إلى أضرار بسيطة في محيط المدرج 17
فيديو - غارة بـ 3 صواريخ.. عدسة الجديد رصدت اللحظات الأولى للقصف بمحاذاة مطار بيروت
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