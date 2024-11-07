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محليات

ميقاتي الى الرياض طالباً المساندة

2024-11-07 | 12:34
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ميقاتي الى الرياض طالباً المساندة

عشية انعقاد القمة العربية الاسلامية المقررة في الحادي عشر من الجاري بدعوة من المملكة العربية السعودية، وذلك لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وعلمت الجديد أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سيتوجه يوم الاحد الى الرياض للمشاركة فيها"، وتقول أوساط حكومية للجديد إن "الرئيس ميقاتي سيطلب الدعم والعون للبنان من الدول المشاركة لمساعدته في الصمود في ظل النكبة التي نعيشها والابادة التي ينتهجها العدو الاسرائيلي بحق البشر والحجر والتراث والتاريخ، بالاضافة الى طلبه الضغط على دول القرار لوقف هذا العدوان ووضع حد للإبادة والمجازر".
 
ميقاتي الى الرياض طالباً المساندة

محليات

نجيب ميقاتي

المشهد السياسي

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