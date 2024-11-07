ميقاتي الى الرياض طالباً المساندة

وعلمت الجديد أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سيتوجه يوم الاحد الى الرياض للمشاركة فيها"، وتقول أوساط حكومية للجديد إن "الرئيس ميقاتي سيطلب الدعم والعون للبنان من الدول المشاركة لمساعدته في الصمود في ظل النكبة التي نعيشها والابادة التي ينتهجها العدو الاسرائيلي بحق البشر والحجر والتراث والتاريخ، بالاضافة الى طلبه الضغط على دول القرار لوقف هذا العدوان ووضع حد للإبادة والمجازر".