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مراسل الجديد: 4 شهداء في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة الغندورية
مراسل الجديد: 4 شهداء في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة الغندورية
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مراسل الجديد: غارة اسرائيلية استهدفت بلدة كفرتبنيت قضاء النبطية
2024-11-08 | 01:45
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مراسل الجديد: غارة اسرائيلية استهدفت بلدة كفرتبنيت قضاء النبطية
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