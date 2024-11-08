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انطلاق قافلة البعثة الدولية للصليب الأحمر واليونيفيل لاستكمال عملية انتشال جثامين الشهداء الذين سقطوا في مجزرة الخيام
2024-11-08 | 04:21
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انطلاق قافلة البعثة الدولية للصليب الأحمر واليونيفيل لاستكمال عملية انتشال جثامين الشهداء الذين سقطوا في مجزرة الخيام
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