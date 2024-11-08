اللواء ابراهيم: آن الأوان لتأسيس لوبي عربي أميركي لتعزيز التأثير على صنّاع القرار الاميركيين

كتب اللواء عباس ابراهيم على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي:"بعد الانتخابات الاميركية الأخيرة وتغير المزاج العربي -الأميركي باتجاه الحزب الجمهوري، والذي هو ردة فعل طبيعية على ما قامت به الإدارة الديموقراطية السابقة من دعم مطلق لإسرائيل رغم ارتكابها المجازر في لبنان و فلسطين، آن الأوان لتأسيس مجموعة ضغط تنظّم هذا الاغتراب وتستثمر نقاط قوته للتأثير على صناع القرار في الولايات المتحدة الأميركية وتحديد الخيارات التي تناسب مصالحنا الاستراتيجية."