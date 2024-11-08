مقدمة النشرة المسائية

فتح" توليب أمستردام بألوان العلم الفلسطيني.. وأمنية إسرائيل أن يبتلع البحر غزة، تحققت في نهر هولندا بعكس ما تشتهي الرياح الإسرائيلية..