بالفيديو - حريق كبير في منطقة الحمرا ناتج عن اشتعال مولّد كهربائي

بعد جهود مكثفة، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة الحمرا نتيجة احتكاك كهربائي في أحد المولدات ضمن منطقة سكنية، حيث أعلن مدير عام الدفاع المدني، العميد ريمون خطار، بأن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد النيران ودخلوا الشقق المحيطة للتأكد من سلامة السكان وعدم وجود أي حالات اختناق.