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محليات
وزارة الصحة: 7 شهداء و 46 جريحاً في حصيلة محدثة للغارات على مدينة صور
2024-11-09 | 06:35
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وزارة الصحة: 7 شهداء و 46 جريحاً في حصيلة محدثة للغارات على مدينة صور
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وزارة الصحة: 7 شهداء و 46 جريحاً في حصيلة محدثة للغارات على مدينة صور
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