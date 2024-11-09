بالفيديو - قلق وساعات عصيبة.. الجديد داخل المبنى الذي تعرض للحريق في شارع الحمرا

قال مصدر ديبلوماسي لصحيفة "الانباء" الكويتية ان الإدارة الأميركية الديموقراطية اصبحت في سباق مع الوقت. فهي "تريد إعادة بعض البريق إلى صورتها بعد الهزيمة الساحقة التي تلقتها في الانتخابات الرئاسية، والتي عزاها مسؤولون أميركيون ومراقبون، إلى تذبذب الموقف وعدم اتخاذ قرار حاسم، وتفادي ممارسة أي ضغط فعلي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شأن الحرب على غزة، فيما لم تقم بأي مسعى جدي لفرض اتفاق لوقف النار في لبنان".



