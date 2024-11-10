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محليات

"الانباء" الكويتية: هوكشتاين يسعى لإنجاز اتفاق لجبهة لبنان يسبق التسوية الشاملة

2024-11-10 | 01:04
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&quot;الانباء&quot; الكويتية: هوكشتاين يسعى لإنجاز اتفاق لجبهة لبنان يسبق التسوية الشاملة
"الانباء" الكويتية: هوكشتاين يسعى لإنجاز اتفاق لجبهة لبنان يسبق التسوية الشاملة

قال مصدر ديبلوماسي لصحيفة "الانباء" الكويتية ان الإدارة الأميركية الديموقراطية اصبحت في سباق مع الوقت. فهي "تريد إعادة بعض البريق إلى صورتها بعد الهزيمة الساحقة التي تلقتها في الانتخابات الرئاسية، والتي عزاها مسؤولون أميركيون ومراقبون، إلى تذبذب الموقف وعدم اتخاذ قرار حاسم، وتفادي ممارسة أي ضغط فعلي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شأن الحرب على غزة، فيما لم تقم بأي مسعى جدي لفرض اتفاق لوقف النار في لبنان".

وأضاف المصدر: "راهنت الإدارة الأميركية الحالية على امتلاكها متسعا من الوقت لعقد اتفاقات أكبر من هدنة لسنوات، بالمراهنة على بقاء الديموقراطيين في البيت الأبيض، الا ان الأمور انعكست سلبا عليها".

وتابع المصدر: "من هنا سارعت إلى التأكيد على ان الملف اللبناني لا يزال في عهدتها، وقالت انها ستعطيه الأولوية على ما عداه، وأشارت إلى تحرك قريب للموفد أموس هوكشتاين إلى المنطقة، مستفيدا من المرونة الإقليمية التي برزت خلال الأيام الماضية، والتي توفر الاستعدادات للقبول بوقف لإطلاق النار، ما يشكل خطوة أولى لأرضية صالحة للبدء بوضع اطار يعمل على تهيئة الظروف الإقليمية ضمن صفقه يجري التحضير لإنجازها خلال الأشهر المقبلة، ويكون الملف اللبناني في صلب اهتماماتها، وصولا إلى كل البؤر المشتعلة في المنطقة".

ورجح المصدر "ان هوكشتاين بما يملك من معطيات كافية حول ملف وقف النار، سيعمل على تحقيقه سواء من خلال القرار 1701 في شكل صوري أو من دونه، في انتظار تسوية شاملة، والا العودة إلى المواجهات العسكرية في حال فشلت الصفقة الإقليمية".

ورأى المصدر  "ان منع سلاح المقاومة جنوب الليطاني، يعني الالتزام بعدم إطلاق النار على إسرائيل، بحيث يتولى الجيش اللبناني والقوات الدولية الأمن في المنطقة. واستطرادا يعني ذلك نهاية المقاومة، ويؤدي إلى السؤال الآتي: اذا غاب السلاح عن خط التماس مع العدو، فما هو الدور الذي سيناط به؟".

توازيا، أبدى مصدر سياسي مطلع لـ "الأنباء"، خشيته من تزايد حركة النزوح في الأيام المقبلة من بعض قرى وبلدات الجنوب ومنطقة الإمام الأوزاعي وما تبقى من سكان الضاحية والشويفات بعد توسع التهديدات الإسرائيلية عليها.

وقال: "أفادت معلومات بأن سكان المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان لديهم تخوف من أي عدوان إسرائيلي يستهدفهم، وبدأ بعض فلسطينيي المخيمات بتأمين مساكن بديلة في حال توسع العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، بما فيها المخيمات الفلسطينية في الرشيدية وعين الحلوة والمية ومية".

وأكد المصدر "ان مراكز الإيواء في بيروت من مدارس رسمية وخاصة امتلأت بالنازحين، كما تجهيز مدينة كميل شمعون الرياضية بتركيب بيوت جاهزة في الملعب الرئيسي، وتحت المدرجات، لاحتضان النازحين وإيوائهم."

"الانباء" الكويتية: هوكشتاين يسعى لإنجاز اتفاق لجبهة لبنان يسبق التسوية الشاملة

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