حزب الله: اشتبكنا مع القوة المُتسللة عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة عيترون ‏وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح‏

حزب الله: فجرنا عبوة معدة ‌‏مسبقا بقوة مشاة صهيونية تسللت إلى منزل في خراج كفركلا قبل أن نمطرها بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وأوقعنا أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح