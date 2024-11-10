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حزب الله: إستهدفنا مساء أمس السبت تجمعاً لقوات جيش العدو في خربة المنارة بصلية من الصواريخ النوعية وقد أصابت أهدافها بدقة
2024-11-10 | 09:33
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حزب الله: إستهدفنا مساء أمس السبت تجمعاً لقوات جيش العدو في خربة المنارة بصلية من الصواريخ النوعية وقد أصابت أهدافها بدقة
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حزب الله: إستهدفنا مساء أمس السبت تجمعاً لقوات جيش العدو في خربة المنارة بصلية من الصواريخ النوعية وقد أصابت أهدافها بدقة
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