تفاصيل "ديل وقف إطلاق النار" الذي يعرضه بايدن على ترامب!

في خضم الحديث عن مسعى الايام المعدودات الأخيرة للإدارة الاميركية الحالية بإرسال موفد الرئيس جو بايدن آموس هوكشتاين إلى الشرق الاوسط لإرساء هدنة بين لبنان وإسرائيل، تكشف مصادر دبلوماسية أميركية مقربة من الرئيس المنتخب ترامب للجديد، أن "الديمقراطيين يطمحون إلى إنجاز الهدنة في نهاية عهد بايدن على أساس اتفاق يطرحه الأخير على ترامب، سيكون أربعاء اللقاء في البيت الأبيض هو المفصل".

