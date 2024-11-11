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محليات

شكوى لبنانية جديدة لمجلس الأمن ضد اسرائيل: إعتداءات متكررة على "اليونيفيل" وإنتهاك إضافي للخط الأزرق

2024-11-11 | 03:41
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شكوى لبنانية جديدة لمجلس الأمن ضد اسرائيل: إعتداءات متكررة على &quot;اليونيفيل&quot; وإنتهاك إضافي للخط الأزرق
شكوى لبنانية جديدة لمجلس الأمن ضد اسرائيل: إعتداءات متكررة على "اليونيفيل" وإنتهاك إضافي للخط الأزرق

قدّمت وزارة الخارجية والمغتربين، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى جديدة الى مجلس الأمن الدولي رداً على اعتداءات إسرائيل المتكررة على قوات اليونيفيل، وانتهاكها الإضافي للخط الأزرق من خلال إزالة برميلين من البراميل التي تمثل خط الانسحاب.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية والمغتربين فإن "الشكوى أشارت بشكل خاص الى الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف سيارة مدنية في محيط حاجز "الأوّلي" التابع للجيش اللبناني عند مدخل مدينة صيدا بتاريخ 7/11/2024، وأدّى الى جرح خمسة عناصر من قوات اليونيفيل كانوا متوجهين من المطار الى الجنوب لاستلام مهامهم بعيد وصولهم إلى لبنان، بالإضافة إلى جرح ثلاثة عناصر من الجيش ومقتل ثلاثة مدنيين. وتزامن هجوم "الأولي" مع إقدام حفارتين وجرافة تابعتين للجيش الإسرائيلي، في اليوم نفسه، على تدمير جزء من سياج هيكل خرساني في موقع تابع لليونيفيل في رأس الناقورة.

وأكد لبنان أن هذه الاعتداءات الجديدة تعكس إمعان إسرائيل في استهداف قوات اليونيفيل ومواقعها، وهي تضاف الى أكثر من ثلاثين اعتداءً إسرائيليا على قوات حفظ السلام في لبنان خلال شهر تشرين الأول 2024 وحده. وجدد لبنان مطالبة مجلس الأمن بإدانة هذه الاعتداءات، ومساءلة إسرائيل ومحاسبتها، واتخاذ إجراءات فعّالة لضمان حرمة مواقع اليونيفيل وسلامة عناصرها بشكل يمكـّنها من تنفيذ ولايتها بشكل كامل وفاعل، وضمان تنفيذ القرار 1701".

شكوى لبنانية جديدة لمجلس الأمن ضد اسرائيل: إعتداءات متكررة على "اليونيفيل" وإنتهاك إضافي للخط الأزرق

محليات

مجلس الأمن

الخارجية اللبنانية

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الخارجية اللبنانية: قدمنا شكوى جديدة لمجلس الأمن بشأن إعتداءات "إسرائيل" المتكررة على قوات اليونيفيل وإنتهاكها الإضافي للخط الأزرق
بالفيديو- الدمار في بلدة القصر - قضاء الهرمل جراء الغارة التي استهدفتها امس

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