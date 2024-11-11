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محمد عفيف: العدو لن يكسب الحرب بالتفوق الجوي والغارات وقتل المدنيين من النساء والأطفال
2024-11-11 | 04:08
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محمد عفيف: العدو لن يكسب الحرب بالتفوق الجوي والغارات وقتل المدنيين من النساء والأطفال
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العدو
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بالتفوق
الجوي
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المدنيين
النساء
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