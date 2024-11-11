بالفيديو- قصف اسرائيلي على سوريا .. سانا: استهداف مساعدات للوافدين اللبنانيين جنوبي حمص

سانا: العدوان الإسرائيلي استهدف مكان تجمع مساعدات للوافدين اللبنانيين في منطقة شمسين جنوبي مدينة حمص pic.twitter.com/Oq4RsoKKgN
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 11, 2024
سانا: العدوان الإسرائيلي استهدف مكان تجمع مساعدات للوافدين اللبنانيين في منطقة شمسين جنوبي مدينة حمص pic.twitter.com/Oq4RsoKKgN
طالب المتحدث الرسمي باسم حركة المقاومة الاسلامية حماس جهاد طه في بيان، " القمة العربية والإسلامية المنعقدة في الرياض بضرورة اتخاذ قرارات بحجم تضحيات شعبنا وحرب الإبادة التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني".