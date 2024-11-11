هيئة البث الإسرائيلية: تطور إيجابي في مفاوضات التسوية بين إسرائيل وحزب الله

هيئة البث الإسرائيلية عن وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس: نرفض مقترح التسوية مع حزب الله ولن نوافق على وقف إطلاق النار والطريقة الوحيدة للوصول إلى اتفاق هي نقل الحزب الله إلى شمال الليطاني ونزع سلاحه