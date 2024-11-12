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الطيران الحربي شن غارة استهدفت محيط بلدة مجدل زون
الطيران الحربي شن غارة استهدفت محيط بلدة مجدل زون
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النائب حسين الحاج حسن من مجلس النواب: بحثنا بشكل أساسي في احتياجات النازحين على مختلف المستويات وتشكلت لجنة من جميع الكتل النيابية لمتابعة الملف مع لجنة الطوارىء وسنعقد جلسة الخميس في هذا الصدد
2024-11-12 | 06:08
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النائب حسين الحاج حسن من مجلس النواب: بحثنا بشكل أساسي في احتياجات النازحين على مختلف المستويات وتشكلت لجنة من جميع الكتل النيابية لمتابعة الملف مع لجنة الطوارىء وسنعقد جلسة الخميس في هذا الصدد
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النائب حسين الحاج حسن من مجلس النواب: بحثنا بشكل أساسي في احتياجات النازحين على مختلف المستويات وتشكلت لجنة من جميع الكتل النيابية لمتابعة الملف مع لجنة الطوارىء وسنعقد جلسة الخميس في هذا الصدد
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