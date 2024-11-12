النائب علي حسن خليل من مجلس النواب: الخدمات تتقدم لـ 20 % فقط من النازحين وتوصلنا لمجموعة نقاط سنتابعها أولها انهاء مسح النازحين المتواجدين خارج مراكز الإيواء

النائب حسين الحاج حسن من مجلس النواب: بحثنا بشكل أساسي في احتياجات النازحين على مختلف المستويات وتشكلت لجنة من جميع الكتل النيابية لمتابعة الملف مع لجنة الطوارىء وسنعقد جلسة الخميس في هذا الصدد