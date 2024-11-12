وزارة الصحة: 5 شهداء وجريحان جراء الغارة الإسرائيلية على بعلشميه

رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط: ثمة شائعات عن مفاوضات لوقف الحرب في لبنان لكن لم نسمع شيئا جدياً ولا معطيات لانتهاء الحرب قريباً