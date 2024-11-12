بالفيديو - عقب الغارة الإسرائيلية.. نداء من رئيس بلدية العبادية: ابتعدوا عن المناطق المأهولة بالسكان

عقب الغارة الإسرائيلية.. نداء من رئيس بلدية العبادية: ابتعدوا عن المناطق المأهولة بالسكان #ضهور_العبادية #لبنان #الجديد @SAboumerhi pic.twitter.com/JA9t00FSen
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 12, 2024
عقب الغارة الإسرائيلية.. نداء من رئيس بلدية العبادية: ابتعدوا عن المناطق المأهولة بالسكان #ضهور_العبادية #لبنان #الجديد @SAboumerhi pic.twitter.com/JA9t00FSen
أصدرت غرفة عمليّات المُقاومة في حزب الله حول التطورات الميدانيّة لمعركة "أولي البأس" جاء فيه :"ان مجاهدي المقاومة يواصلون تصدّيهم للعدوان الإسرائيلي على لبنان، ويُكبّدون جيش العدوّ خسائر فادحة في عدّته وعديده من ضباط وجنود على امتداد محاور المُواجهة عند الحافّة الأماميّة وصولًا إلى أماكن تواجده في عمق فلسطين المُحتلّة".