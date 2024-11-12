بعدسة "اليونيفيل"... دمار هائل في بلدة الطيبة الجنوبية جراء العدوان الاسرائيلي pic.twitter.com/CFxSUE7QRx
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 12, 2024
بعدسة "اليونيفيل"... دمار هائل في بلدة الطيبة الجنوبية جراء العدوان الاسرائيلي pic.twitter.com/CFxSUE7QRx
اشارت مصادر اميركية على صلة بالمفاوضات حول وقف اطلاق النار للجديد الى ان الموفد الاميركي آموس هوكستين لم يقدم للبنان او لـ "اسرائيل" أية مسوّدات لوقف اطلاق النار وكل التسريبات غير صحيحة ، مضيفة: "اذا لم نصل الى إتفاق لوقف اطلاق النار خلال أسبوعين فالحرب سوف تستمر حتى نيسان المقبل لحين تسلّم ادارة ترامب كامل ملفات المنطقة".