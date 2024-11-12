بعدسة "اليونيفيل"... دمار هائل في بلدة الطيبة الجنوبية جراء العدوان الاسرائيلي

اشارت مصادر اميركية على صلة بالمفاوضات حول وقف اطلاق النار للجديد الى ان الموفد الاميركي آموس هوكستين لم يقدم للبنان او لـ "اسرائيل" أية مسوّدات لوقف اطلاق النار وكل التسريبات غير صحيحة ، مضيفة: "اذا لم نصل الى إتفاق لوقف اطلاق النار خلال أسبوعين فالحرب سوف تستمر حتى نيسان المقبل لحين تسلّم ادارة ترامب كامل ملفات المنطقة".